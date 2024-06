Comitato Regionale LND-FIGC | Lo sport come traino per creare valore sociale

“Una serata indimenticabile per il calcio dilettantistico lombardo e non solo. Il ‘Gran Galà del calcio - Il Valore Sociale dei Dilettanti’ ha concluso la stagione sportiva 2023/24 in un’atmosfera nuova ed entusiasmante. Nel corso della kermesse si è posto in particolare l’accento sull’eguale importanza rivestita dall’aspetto sportivo e da quello sociale, le due anime...