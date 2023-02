Sporting Braga-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere a partita in diretta tv e streaming

Una Fiorentina che vanta un pregresso molto positivo con le formazioni portoghesi in Europa (tre vittorie e tre pareggi con quattro clean sheet) proverà in Conference League a calmare i dolori di un campionato che la vede occupare ormai stabilmente la seconda metà della classifica. Confronto inedito, quello contro lo Sporting Braga proposto dagli spareggi della competizione che mettono in palio una casella nella griglia degli ottavi di finale. Al di là dell’eliminazione dall’Europa League, maturata dopo il terzo posto nella fase a gironi, la formazione lusitana ha comunque tenuto sul...fronte europeo un ritmo notevole nelle partite casalinghe: sempre a segno nelle ultime nove con un record di sette vinte, un pareggio ed una sola sconfitta. Meno bene, invece, il bilancio recente contro le italiane, che conta tre k.o. e due pari. A confortare i viola c’è anche il trend positivo tenuto in Conference dove è reduce da quattro vittorie consecutive, e più in generale nelle trasferte continentali dove può vantare un bilancio di 15 affermazioni su 25 match.

Sporting-Braga-Fiorentina, le scelte di Artur Jorge

La disposizione in campo della formazione lusitana è perlopiù legata ad un dinamismo tale da trasformare un 4-4-2 in un 4-2-3-1 e vicebersa, con l’intercambiabilità di interpreti versatili. Artur Jorge ha fatto rifiatare i...pluriutilizzati nell’ultima di campionato, per cui dovrebbe presentare contro i viola Matheus tra i pali, schermato da una retroguardia a quattro con Gomez e Nuno Sequeira esterni ed al centro due tra Vitor Tormena, Paulo Oliveira ed il franco-maliano Niakaté. A centrocampo inamovibile Al-Musrati, il quale dovrebbe essere affiancato da André Horta, fruibile però anche in posizione più avanzata e sostituito a centrocampo da Racic. In avanti ballottaggio tra Abel Ruiz e Banza come punta centrale, schierabili anche insieme col sacrificio di un uomo in mediana. Come esterni alti – allineabili anche alla linea dei centrocampisti – Medeiros a destra e Ricardo Horta a sinistra. Tra le opzioni contemplabili, l’esperto Pizzi sulla trequarti – appena rientrato dagli Emirati Arabi – ma anche Bruma, fresco di prestito dal Fenerbahce.

Sporting-Braga-Fiorentina, le scelte di Italiano

Con i rientri di Barak – tornato a disposizione – ma anche quelli di Igor e Mandragora, assenti per squalifica nell’incontro dello Stadium di Torino, si allarga il ventaglio di possibilità per l’allenatore viola, tra cui anche l’utilizzo di Sirigu dal 1’ al posto di Terracciano tra i pali. Per le maglie da titolari da affidare ai terzini, il sacrificato dovrebbe essere Dodô, con Terzic che insidia sia Biraghi a sinistra che Venuti (ultimamente poco utilizzato) a destra, mentre in mezzo la scelta dovrebbe ricadere su Igor e Milenkovic. In avanti crescono le quotazioni di Jovic al centro dell’attacco (Cabral non ha ancora i 90’ sulle gambe), possibili straordinari per Nico Gonzalez ma anche l’esordio dal 1’ di Brekalo, a scapito di Saponara con Ikoné e Kouame che dovrebbero invece rifiatare. Nella linea mediana, oltre ad Amrabat, sono Bonaventura e Mandragora ad essere in vantaggio, con Barak come alternativa.

Sporting-Braga-Fiorentina, le probabili formazioni

Sporting Braga (4-4-2): Matheus, Gomez, Oliveira, Tormena, Sequeira, Medeiros, A. Horta, Al-Musrati, R. Horta, Banza, Ruiz. All. Artur Jorge

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Nico Gonzalez, Jovic, Saponara. All. Italiano

Sporting-Braga-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sporting-Braga-Fiorentina, in programma giovedì 16 febbraio all’Estadio Municipal de Braga con inizio alle 18.45, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.