Sporting Lisbona-Atalanta cambia data

Non si giocherà martedì 5 marzo la sfida di andata tra Sporting Lisbona e Atalanta valida per gli ottavi di finale di Europa League. La partita è stata spostata al giorno successivo, 6 marzo, sempre alle 18,45, dopo che già era stato deciso che il calcio d'inizio non poteva essere nel classico giovedì (7 marzo) a causa della partita del Benfica, altra compagine portoghese nella competizione europea. Il cambio si è reso necessario perché domenica 3 si gioca Atalanta-Bologna e la Serie A non ha cambiato la data della gara.

Il nuovo calendario dell'Atalanta

Cambia così anche il calendario dell'Atalanta che nelle prossime settimane sarà letteralmente di fuoco con una lunga serie di scontri diretti. Domenica alle 20,45 la Dea affronterà il Milan, poi sarà di nuovo di scena a San Siro mercoledì 28 contro l'Inter sempre alle 20,45. Il lungo periodo di fuoco proseguirà con lo scontro diretto contro il Bologna domenica 3 marzo alle 18. A questo punto si inserirà anche l'Europa League con mercoledì 6 marzo la partita di andata con lo Sporting e il 14 quella di ritorno, in mezzo il match con la Juventus.