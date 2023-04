Sporting Lisbona-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia del pass per la semifinale. La Juventus, dopo la vittoria per 1-0 nella gara di andata grazie alla rete di Gatti, farà visita giovedì 20 aprile alle 21 allo Sporting Lisbona nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Un match al quale i bianconeri si presenteranno reduci dal ko con il Sassuolo, il secondo consecutivo in campionato dopo quello con la Lazio. Per difendere il prezioso vantaggio conquistato nella partita della scorsa settimana allo Stadium, la formazione di Massimiliano Allegri dovrà dar vita ad una prestazione certamente diversa rispetto a quella spenta vista contro i neroverdi: i portoghesi, di fronte al proprio pubblico, daranno infatti il massimo per ribaltare l'esito del confronto.

Sporting Lisbona-Juventus, le scelte di Amorim

Amorim, per la sfida di ritorno contro la Juventus, dovrebbe affidarsi al 3-4-3, con il tridente offensivo composto da Edwards, Chermiti e Trincao. In mezzo al campo il tandem formato da Ugarte e Pedro Gonçalves, con Esgaio e Nuno Santos sulle corsie esterne. In difesa, a protezione del portiere Adan, spazio a Diomande, Gonçalo Inacio e Coates.

Sporting Lisbona-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, è alle prese con il dubbio relativo al modulo: al classico 3-5-2, il tecnico potrebbe infatti preferire un più offensivo 3-4-3. In quest'ultimo caso ci sarebbe spazio fin dal primo minuto per Chiesa insieme a Di Maria e Vlahovic, in vantaggio su Milik. Se l'allenatore dovesse invece optare per un atteggiamento più prudente, in mezzo al campo ci sarebbe una maglia da titolare per Fagioli al fianco di Locatelli e Rabiot. Sulle corsie esterne spazio a Kostic a sinistra e ad uno tra Cuadrado e De Sciglio a destra, mentre la linea difensiva dovrebbe essere formata da Gatti (ma attenzione alla candidatura del recuperato Alex Sandro), Bremer e Danilo. Tra i pali potrebbe rivedersi Szczesny dopo lo spavento del match di andata.

Sporting Lisbona-Juventus, le probabili formazioni

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; Diomande, Gonçalo Inacio, Coates; Esgaio, Ugarte, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincão. All.: Ruben Amorim

Juventus (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Sporting Lisbona-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Sporting Lisbona-Juventus, in programma giovedì 20 aprile alle 21 e valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky il canale di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.