Sporting Lisbona-Juventus, il pronostico: chi andrà in semifinale?

Vuole la semifinale di Europa League, la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, dopo la vittoria per 1-0 nella sfida di andata, faranno visita giovedì 20 aprile allo Sporting Lisbona nel ritorno dei quarti in un match che si preannuncia infuocato. I portoghesi, che agli ottavi avevano eliminato il quotato Arsenal, faranno infatti di tutto di fronte al proprio pubblico per cercare di ribaltare l'esito dell'incontro, con la Vecchia Signora che sarà quindi chiamata ad una prova di personalità e carattere.

Sporting Lisbona-Juventus, come arrivano alla sfida i portoghesi

Lo Sporting Lisbona, nell'ultima giornata di campionato, è stato fermato per 1-1 dall'Arouca, con Pedro Gonçalves che nel finale, dal dischetto, ha risposto alla rete di Santos. In precedenza, per i lusitani, era arrivata la vittoria esterna per 4-3 contro il Casa Pia. Gli uomini di Amorim, al momento, occupano il quarto posto nella Primeira Liga alle spalle di Benfica, Porto e Braga con 58 punti raccolti in 28 giornate (18 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte).

Sporting Lisbona-Juventus, come arrivano alla sfida i bianconeri

La Juventus, nell'ultima giornata di campionato, è stata sconfitta per 1-0 dal Sassuolo incassando il secondo ko consecutivo dopo quello con la Lazio. Una frenata che, di fatto, rende quasi impossibile le speranze di rimonta al quarto posto, salvo sentenze di revisione della penalizzazione per il caso plusvalenze. I bianconeri, infatti, sono al momento settimi a quota 44, a -9 dal Milan che occupa la quarta posizione.

Sporting Lisbona-Juventus

Una sfida infuocata, quella che si disputerà all'Estadio José Alvalade. I portoghesi, malgrado un campionato lontano dalla vetta, hanno dimostrato di poter far male anche ad avversari sulla carta più quotati, come ben sa a sue spese l'Arsenal. E già nel match di andata giocato allo Stadium la formazione di Amorim ha impensierito la Juventus, sfiorando nel finale la rete del pari. La sensazione, quindi, è che il discorso qualificazione sia più aperto che mai, con i bianconeri che partono in leggero soltanto vantaggio in virtù dell'1-0 conquistato la scorsa settimana.