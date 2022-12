Mondiali, le squadre che hanno giocato più finali nella storia

Sono ormai entrati nel vivo i Mondiali 2022. Con l'inizio delle sfide ad eliminazione diretta, il torneo fa infatti ingresso nella sua fase più calda, quella che porterà alla finale del prossimo 18 dicembre. Un appuntamento al quale sognano di approdare tutte le formazioni rimaste in corsa, a partire dalla Francia campione in carica per arrivare al Brasile di Neymar. Ma quali sono le Nazionali che hanno disputato più finali nel corso della loro storia? Andiamo a scoprirlo.

Germania al primo posto, Italia sul podio

Ad essere arrivata più volte all'ultimo atto del torneo è la Germania, che ha disputato la finalissima per otto volte con quattro vittorie (1954, 1974, 1990 e 2014) e quattro sconfitte (1966, 1982, 1986 e 2002). I tedeschi precedono il Brasile, che di finali, fin qui, ne ha giocate sette con cinque vittorie (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) e due sconfitte (1950 e 1998), e Italia, in finale in sei occasioni con un bilancio di quattro vittorie (1934, 1938, 1982 e 2006) e due sconfitte (1970 e 1994). In quarta posizione l'Argentina con le sue cinque finali, di cui due vinte (1978 e 1986) e tre perse (1930, 1990 e 2014). Tre finali per Francia (due vittorie nel 1998 e 2018, sconfitta nel 2006) e Olanda (tutte e tre perse nel 1974, 1978 e 2010), due per Uruguay (entrambe vinte nel 1930 e 1950), Cecoslovacchia (due ko nel 1934 e 1962) e Ungheria (sconfitte nel 1938 e 1954). Soltanto una finale per Inghilterra e Spagna, che hanno trionfato rispettivamente nel 1966 e nel 2010, e per Svezia e Croazia, sconfitte nel 1958 e 2018.

La classifica