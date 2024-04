Chiamatela...Italian League. Da otto (sicure) fino a dieci squadre di Serie A nelle prossime coppe europee: le combinazioni

L’ultimo club, in ordine di tempo, ad avere in mano il biglietto di ingresso alle prossime competizioni continentali è stato il Bologna, a coronamento di un campionato strepitoso. Ma calcolatrice alla mano, persino il Torino attualmente decimo potrebbe sperare di strappare una prenotazione “last minute” sul volo che porta in Europa. Eventualità tutt’altro che semplice, in quanto subordinata al verificarsi di particolari condizioni ma comunque percorribile. Questo grazie all’ampliamento del contingente italiano nella prossima Champions League allargata a 36 squadre: il ranking stagionale UEFA vede l’Italia al vertice, e comunque destinata a finire almeno seconda e pertanto meritevole di un posto Champions supplementare, questo grazie ai risultati ottenuti nelle attuali edizioni delle coppe. Che, inoltre, potrebbero anche portare un clamoroso en plein mai centrato dalla Serie A.

La sicurezza di otto club qualificati

Allo stato attuale delle cose, in attesa degli sviluppi di Europa League e Conference, le squadre al via nelle rassegne continentali 2024/2025: le prime cinque in Champions, sesta e settima in Europa League ed ottava in Conference. Il gruppone tricolore resterebbe numericamente identico qualora la Roma o l’Atalanta vincesse la coppa europea alla quale partecipa senza chiudere però la stagione all’interno delle prime cinque posizioni, le quali darebbero l’accesso alla Champions sbloccandone contestualmente il sesto slot per chi alzerà l’Europa League, competizione che avrebbe quindi nell’edizione 2024/25 una sola partecipante al pari della Conference.

L’opzione “Nona porta”

Il posto supplementare lo garantirebbe il successo della Fiorentina nell’attuale Conference League, in combinazione con la conclusione al nono posto dei viola in campionato e quindi fuori a questo punto dall’assegnazione dei posti europei mediante classifica. I toscani andrebbero così a fare compagnia alla sesta ed alla settima piazzata in Serie A nella prossima Europa League portando la pattuglia nazionale a quota nove. E questo indipendentemente dall’eventuale vittoria di Roma o Atalanta nell’attuale edizione, cosa che cambierebbe la ripartizione nelle coppe (sei in Champions, due in Europa ed una Conference) ma non il numero.

Il “Dieci e lode”

L’ipotesi migliore, ma come già precisato con percentuali decisamente più basse, è quella che prevede addirittura la decima di A in viaggio per il vecchio continente. Difficile perché subordinata alla vittoria di un’italiana in Europa League e della Fiorentina in Conference e ad un particolare ordine di arrivo in campionato con le due vincitrici delle coppe continentali a chiudere una all’ottavo posto ed una al nono, piazzamento quest’ultimo che porterebbe a salire in Europa League concedendo alla decima di accedere allo spareggio per entrare nei gironi di Conference. Scenario allo stato attuale delle cose contemplabile, seppur complicato. Ma che conferirebbe all’Italia un record di partecipazioni finora mai centrato da nessun’altra nazione.