Mondiali 2022, squadre qualificate, playoff e ultimi posti da assegnare

Sette squadre hanno già il biglietto in tasca per il Qatar, altre cinque sanno che dovranno affrontare la trappola dei playoff per volare ai prossimi Mondiali. Infine ci sono gli ultimi verdetti, tra cui quello dell’Italia, con i novanta minuti di oggi e domani che decreteranno il quadro finale.

Le squadre già qualificate ai Mondiali 2022

Tra le squadre già qualificate c’è a sorpresa la Serbia che ieri ha compiuto l’impresa di giornata battendo a domicilio il Portogallo 2-1 all’ultimo minuto e si è presa il primo posto del girone A. Cristiano Ronaldo e compagni, a cui bastava un pareggio, dovranno quindi passare dai playoff per la qualificazione. Percorso identico dovranno fare Scozia, Russia e Macedonia del Nord.

Stessa sorte per la Svezia che negli ultimi due incontri ha dilapidato il vantaggio sulla Spagna. Ibrahimovic e soci ieri hanno perso 1-0 contro le Furie Rosse, gol di Morata, permettendo proprio agli iberici di staccare il pass. Insieme ai ragazzi di Luis Enrique sono già volate in Qatar Francia, Belgio, Danimarca, Croazia e Germania, vere e proprie dominatrici dei propri gironi.

Monndiali 2022: le gare di oggi per qualificazioni e playoff

Stasera e domani si giocheranno le ultime gare delle qualificazioni ai Mondiali 2022 per i gironi europei. Gli occhi di tutti saranno puntati sull’Italia che deve vincere contro l'Irlanda del Nord e mantenere i due gol di vantaggio nella differenza reti per conquistare il pass a discapito della Svizzera. Non è però la sola situazione ingarbugliata.

Nel girone D, quello della Francia, la Finlandia è seconda a quota 11 e sfida i transalpini già qualificati. A insidiarla è rimasta solo l’Ucraina che è dietro di due lunghezze e affronta in trasferta la Bosnia già fuori da tutto. Nel girone E basta un punto al Galles per prendersi il secondo posto dietro al Belgio già qualificato. I Dragoni sono a quota 14, giocano contro i Diavoli Rossi, e aspettano il risultato della Repubblica Ceca, attualmente a 11 punti e impegnata con l’Estonia, per festeggiare il passaggio ai playoff.

Tutto ancora aperto nel Girone G con situazione molto delicata. La classifica dice Olanda 20, Turchia e Norvegia a 18 con la selezione arancione che se la vedrà con gli scandinavi e i tuchi pronti a sfidare il Montenegro già eliminato. Nel gruppo I l’Inghilterra a 23 punti sfida San Marino per blindare il primo posto, la vittoria consentirà agli inglesi di lasciarsi alle spalle la Polonia, seconda a 20 e pronta per i playoff.