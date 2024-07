SSC Bari: secca smentita del club su frizioni Longo-LDL

Il calciomercato del Bari, nonostante i cinque volti nuovi (gli under Favasuli, Obaretin, Sgarbi, Manzari e Oliveri), non è ancora decollato. I 4-5 calciatori importanti invocati dal tecnico per costituire la spina dorsale della nuova squadra, infatti, ancora non sono arrivati. Luigi De Laurentiis ha confermato che il club ha diverse trattative aperte, ma che ora il mercato si...