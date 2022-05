Serie B, oggi c'è Pisa-Monza: dove vedere la finale play-off in tv o in streaming

Il primo atto dell'U-Power Stadium è andato ai brianzoli: la squadra di Stroppa ha vinto 2-1 con i gol di Mota Carvalho e Gytkjaer, ma in pieno recupero Berra ha riacceso le speranze per i toscani. Il suo colpo di testa del difensore ha reso meno amara la finale d'andata al Pisa, che questa sera è costretto comunque a vincere nel ritorno in programma all'Arena Garibaldi: un successo con un goal di scarto allungherebbe la disputa ai supplementari ed eventuali rigori. Due risultati su tre a disposizione invece per il Monza, un po' più vicino alla prima promozione in Serie A della sua storia.

Pisa - Monza: probabili formazioni

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Siega; Benali; Puscas, Torregrossa. All. D'Angelo.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Paletta, Pirola; Molina, Mazzitelli, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Gytkjaer. All. Stroppa.

Pisa - Monza: dove vederla in tv o in streaming

Pisa - Monza, finale di ritorno dei play-off di serie B, in programma oggi, 29 maggio, alle 20:30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) e in streaming su Helbiz Live, NOW, DAZN e Sky Go.