Serie A, il primo stadio a riaprire è il Tardini: 1.000 tifosi per Parma-Empoli

L'ultima volta che i tifosi avevano varcato i cancelli dello stadio Tardini era il 9 febbraio, per la sfida contro la Lazio. Poi il Covid-19, l'emergenza sanitaria e il lockdown hanno fatto riprendere il campionato ma con un'altra vesta e senza il calore del tifo. Domenica prossima, dopo quasi sette mesi, gli spalti di uno stadio di serie A torneranno ad accogliere i tifosi.

Mentre varie questure e club siinterrogano e avanzano richieste per capire come e se è possibile accogliere nuovamente i tifosi, il Parma apre le porte del proprio impianto sportivo. L'occasione è quella di un test amichevole contro l'Empoli. L'ingresso sarà riservato a soli 1.000 spettatori (la capienza è di 22mila posti) per quello che sarà comunque un segnale importante.

I tifosi verranno equamente divisi in due diversi settori dell’impianto, la Tribuna Petitot e la Curva Nord. Saranno disponibili, acquistandoli online, cinquecento biglietti per ognuno di questi due settori con relativo posto assegnato.

I tagliandi di ingresso di Tribuna Petitot e di Curva Nord, che saranno nominativi, si potranno acquistare esclusivamente on line sul circuito Ticketone al prezzo di 10 euro per l'intero, 5 per il ridotto under 14 e 5 euro per la Curva Nord. A ogni biglietto corrisponderà un posto assegnato, che dovrà essere rigorosamente occupato dal proprio titolare.

Nelle fasi di accesso allo Stadio Tardini e durante la partita, gli spettatori presenti titolari di regolare titolo di ingresso dovranno attenersi alle disposizioni del Regolamento d’Uso del Tardini che nei mesi scorsi è stato adeguato alle contingenti necessità dell’emergenza Covid-19. In fase di accesso, fine di evitare assembramenti, tutti i controlli, anche quelli del biglietto, si svolgeranno all’interno delle aree cortilizie, per garantire il massimo distanziamento delle persone.

All’ingresso sarà verificata la temperatura corporea. Se sarà maggiore ai 37,5°, sarà applicato il divieto di accesso. All’interno dell’impianto sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina, sia stando nel proprio posto assegnato che durante gli eventuali spostamenti. In ogni settore sarà garantito l’uso dei servizi igienici, che sarà contingentato con il controllo di personale steward. Con le stesse modalità si potrà usufruire del servizio bar, attivo nei limiti della normativa attualmente prevista per la mescita.