Caso Franchi, incontro Comune-Fiorentina: ecco di cosa si è parlato

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Mentre al Franchi i lavori per il restyling continuano, in casa Fiorentina rimangono ancora numerose le domande senza risposta. Come ormai noto, lo scorso 13 giugno il club di Rocco Commisso ha depositato il ricorso per sospendere i lavori allo stadio. Dal punto di vista giudiziario c'è quindi da attendere i tempi della giustizia...