Dodici mesi di calcio internazionale no stop? È quello che accadrà nella stagione 2024/2025: le date

Dodici mesi di calcio internazionale senza interruzioni? Sembra proprio di sì, almeno stando alle indiscrezioni trapelate. È lo scenario che si presenta volgendo lo sguardo alla stagione 2024/2025, dove tra i principali campionati nazionali, le competizioni continentali ed il nuovo mondiale per club estivo in programma negli Stati Uniti (la vera novità), si comincerà a giocare ad inizio luglio e si terminerà esattamente l’anno successivo, senza mettere ovviamente nel conto gli impegni relativi alle partite che disputeranno le nazionali.

Si comincia con la Champions League, il cui turno preliminare è già scattato il 9 luglio seguita dall’Europa League e dalla Conference che sono partite due giorni dopo. Il tabellone degli spareggi decreterà le ultime formazioni che parteciperanno alla prima fase inserita in calendario a settembre: in base al nuovo format, niente più gironi eliminatori ma quattro squadre in più, 36 nel complesso, raggruppate in fasce con una prima tornata di otto incontri (quattro in casa, quattro in trasferta) che determinerà una graduatoria, sulla base della quale sarà designata chi passerà direttamente agli ottavi, chi affronterà un play off per entrarvi o chi saluterà la competizione. Le tre coppe europee termineranno a fine maggio con la finalissima: quella di Champions League alla Fußball Arena München di Monaco di Baviera, di Europa League all’Estadio de San Mamés di Bilbao in Spagna, quella di Conference League allo Stadion Wroc?aw, in Polonia.

Ma gli impegni dei club, perlomeno i più prestigiosi, non termineranno qui. Dal 15 giugno 2025 prenderà infatti il via negli Stati Uniti l’attesissima Coppa del Mondo per Club 2025, che per la prima volta nella sua storia prevede la partecipazione di 32 formazioni. Tra le realtà maggiormente blasonate, già certe quelle europee (Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Inter, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madrid e Salisburgo) ed alcune brasiliane come Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Un lungo percorso che si concluderà con la finale in programma il 13 luglio.

In mezzo a questa scorpacciata di calcio internazionale, non mancherà ovviamente il caro e vecchio campionato italiano, che prenderà il via subito dopo ferragosto. Tre turni e poi stop per lasciare spazio alle nazionali, che hanno in calendario gli incontri di Nations League anche nella prima metà di ottobre, a metà novembre e poi a marzo con gli spareggi per la fase ad eliminazione diretta, per arrivare alle eventuali finali il 4 e 8 giugno (poco prima, quindi, dell’inizio della Coppa del Mondo per club). Poi, a gennaio 2025, a cavallo dell’Epifania l’appuntamento con la Supercoppa Italiana. Per chi, insomma, è preoccupato per l’astinenza da calcio giocato, il 2024 sarà il prototipo di anno perfetto. Anche a rischio di fare indigestione.