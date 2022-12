Chi è Stefan Bajcetic, l'ultima gemma messa in mostra dal Liverpool

Nell’aurea generazione Z dei centrocampisti spagnoli, che ha già in Pedri e Gavi due certezze su cui contare sia nei club che in nazionale, è Stefan Baj?eti? il nome nuovo, balzato agli onori della cronaca con il gol del 3-1 siglato con la maglia del Liverpool all’Aston Villa. La sua perla, ad appena 100 secondi dal suo ingresso in campo nel match del “Boxing Day”, ha subito acceso non solo i riflettori, ma anche le fantasie sul suo futuro - e sempre più costante - utilizzo nei “Reds” di Klopp. Che lo aveva già fatto esordire sia in Premier che in Champions League, ma ora potrebbe anche concedere più spazio al giovane centrocampista nativo di Vigo, che ha compiuto diciotto anni lo scorso 22 ottobre.

Per una curiosa coincidenza, l’exploit in occasione della seconda presenza in prima squadra di Baj?eti? ha preceduto di poche ore l’annuncio del PSV Eindhoven, che ha comunicato la cessione al club britannico del 23enne Cody Gakpo (bruciato, nella circostanza, il Manchester United): quasi un segnale del nuovo corso che si sta facendo largo in una società che ha sempre investito – parecchio – sui giovani talenti continentali. E proprio la particolare cura dei giovani nell’Academy, uno dei fiori all’occhiello del sodalizio, è stata determinante per spingere Stefan e la sua famiglia a scegliere il Liverpool, che per una cifra vicino ai 250 mila euro è riuscito a strappare alla concorrenza il difensore a febbraio 2021.

E’ infatti in una posizione più arretrata che Baj?eti? si mette in luce, guadagnandosi rapidamente credibilità sia nell’Under 16 che nell’Under 18 del Liverpool, fino a spiccare il volo ed entrare sia nel gruppo dell’Under 21 che in quello – in occasione degli allenamenti – della prima squadra. La stagione 2021/2022, in cui vede avanzare un po' il suo raggio d'azione, comincia bene con le prime presenze della Uefa Youth League ed i primi gettoni con la nazionale giovanile spagnola, ma termina anzitempo per via di un problema alla schiena che lo tiene ai box alcuni mesi. La ripartenza è però lanciatissima: Klopp lo porta in tour coi...grandi in estremo oriente schierandolo in amichevole con la prima squadra, poi gli concede minutaggio nel 9-0 col Bournemouth a fine agosto in Premier. Infine, lo fa diventare il “Reds” più giovane ad esordire in Champions (17 anni, 10 mesi e 22 giorni), debuttando a metà settembre contro l’Ajax. Ed il destino mette lo zampino anche lì: prende il posto di Thiago Alcantara, figlio di quel Mazinho che era stato compagno di squadra del papà Srdan proprio a Vigo, sponda Celta. Quindi il primo gol nella serie A britannica, con appena...mezz’ora di anzianità: quanto basta per inserire, a pieno titolo, Baj?eti? nella lista dei profili da tenere d’occhio.