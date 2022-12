Stefano Tacconi ha ricominciato a camminare, la gioia della famiglia: “Emozione unica”

Una bellissima notizia arriva via social. "Papà inizia piano piano a camminare, emozione unica". L'annuncio è di Andrea, il figlio di Stefano Tacconi. Anche la figlia dell'ex portiere della Juventus, Virginia Tacconi, sul suo account Instagram ha pubblicato una foto del padre insieme a un dolce commento: "Sempre al tuo fianco anima". Anche la moglie Laura Speranza e gli altri figli Alberto e Maria Vittoria sono davvero contenti per questi ulteriori significativi progressi.

Stefano Tacconi, 65 anni, era stato colpito nello scorso aprile da un aneurisma cerebrale, le sue condizioni erano parse gravi, ma erano fortunatamente stazionarie. A metà maggio i primi significativi miglioramenti, quando acquisisce l'autonomia respiratoria e un buono stato di vigilanza. A inizio giugno viene rimosso il drenaggio che gli era stato applicato per curarlo: In quel periodo, secondo quanto raccontato dalla moglie a Mattino Cinque News, riusciva a scrivere per comunicare con i suoi cari.

Stefano Tacconi, nato a Perugia il 13 maggio del 1957, è uno dei calciatori più amati. Ha giocato per quasi un decennio (1983-1992) e ha vinto cinque competizioni UEFA per club, due scudetti e una Coppa Italia. Tra il 1987 e il 1991 ha fatto parte della nazionale italiana totalizzando 7 presenze e partecipando come secondo portiere al campionato d'Europa 1988 e al campionato del mondo 1990. Nella massima serie, Tacconi ha indossato anche le maglie dell'Avellino, con cui esordì in Serie A nella stagione 1980-1981, e del Genoa, squadra con la quale terminò l'attività professionistica.