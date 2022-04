Come sta Stefano Tacconi

L'ex portiere della Juventus e della Nazionale, Stefano Tacconi, 64 anni, è ricoverato in gravi condizioni al reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Alessandria. La prognosi è considerata riservata. E' stato colpito da un'ischemia cerebrale.

Tacconi si è sentito male sabato ad Asti: partecipava a un evento per le "Giornate delle figurine". Dopo aver lasciato il calcio giocato nel 1994, Tacconi è stato a lungo opinionista televisivo, non solo in ambito sportivo. Col figlio ha lanciato una linea di abbigliamento sportivo, ha interessi anche nel campo della ristorazione.

Tacconi era stato ospite venerdì sera in un ristorante della provincia alessandrina a una cena benefica in favore del comitato locale della Croce Rossa Italiana. Secondo quanto si è appreso l'ex calciatore, che era in compagnia di uno dei suoi figli, ha proseguito la serata in un locale da ballo nel centro della città. Nella mattinata di ieri, però, lo stesso Tacconi aveva avvertito che si sarebbe presentato in ritardo ai vari appuntamenti previsti a causa di un forte mal di testa. Ieri mattina è stato portato all'ospedale Cardinal Massaia di Asti, dove i medici hanno deciso il trasferimento ad Alessandria.

"Riprenditi Papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia". Lo si legge in una story postata, sul proprio account di Instagram, dal figlio dell'ex portiere Stefano Tacconi, Andrea, condito un'emoticon con le mani giunte. Forza Tacconi. Si attende un bollettino medico dall'ospedale nelle prossime ore. Il bollettino previsto per la tarda serata di ieri non è ancora arrivato.