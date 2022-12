Il video di Stefano Tacconi che cammina in ospedale, il figlio: "Il regalo più bello"

Sta meglio Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale. L'ex calciatore è stato colpito il 23 aprile, ad Asti dove si trovava per un evento benefico, da un'emorragia cerebrale e da allora è in ospedale. Il figlio Andrea ha pubblicato sui social un video dove il padre è ripreso di spalle mentre, sorretto da un operatore e appoggiato a un deambulatore, percorre un tratto di corridoio. "Il più bel regalo di Natale", il commento a corredo della breve clip.

Stefano Tacconi, 65 anni, è stato colpito da un aneurisma cerebrale. I primi miglioramenti sono arrivati a metà maggio quando ha ritrovato l'autonomia respiratoria e un buono stato di vigilanza. Adesso è in una struttura di Alessandria e sono i suoi familiari, tramite i social, a parlare dei progressi dell'ex sportivo.