Stella Rossa-Fiorentina, test europeo per i viola al "Marakàna" di Belgrado

Prosegue con ritmi serrati la preparazione della Fiorentina. Già tre le amichevoli affrontate dalla formazione di Italiano, che ha disputato il primo test match contro la squadra Primavera, per poi misurarsi con Parma e Catanzaro. In particolare, nella sfida contro i calabresi vinta 3-0 buone indicazioni sono arrivate dal reparto mediano, con Duncan che si è subito messo in mostra risultando tra i più attivi ed il giovane Amatucci il quale ha saputo tenere il campo con personalità, accollandosi anche la responsabilità di dettare le trame del gioco. In avanti, è risultato invece Ikoné il più brillante: al netto della rete realizzata, è sembrato l’elemento del fronte offensivo maggiormente lucido, sia in fase di finalizzazione che in appoggio ai compagni di squadra.

La quarta sfida proposta dal calendario del precampionato riporterà, invece, la Fiorentina nella dimensione europea, ad un mese e mezzo di distanza dalla sconfitta nella finale di Conference League ed in attesa che la Uefa si pronunci sul possibile inserimento dei viola nella terza manifestazione continentale (subordinato all’esclusione della Juventus). La squadra toscana sarà infatti di scena nel prestigioso stadio Rajko Miti? di Belgrado, meglio conosciuto come Marakàna, ospite della Stella Rossa. La formazione serba, che lo scorso anno ha vinto il suo sesto scudetto consecutivo abbinandolo alla vittoria nella coppa nazionale, nella stagione 2022/2023 ha disputato la fase a gironi di Europa League dopo aver perso gli spareggi per accedere in Champions. Rispetto alla squadra del torneo passato, non avrà più il difensore centrale Strahinja Erakovi? (già nel giro della nazionale) passato alla Serie A russa che disputerà con la casacca dello Zenit San Pietroburgo.

Sarà una partita dal sapore particolare per Luka Jovic, che nella Crvena Zvezda ha effettuato tutta la trafila dal settore giovanile alla prima squadra e potrebbe rientrare dopo il problema alla tibia che lo ha tenuto fuori contro il Catanzaro. Ma più in generale si alzerà l’asticella delle difficoltà per il gruppo di Italiano, il quale potrebbe ruotare ulteriormente la squadra rispetto alle ultime uscite. Qualche dubbio sull’impiego di Amrabat e Nico Gonzalez, rientrati da pochissimo nel quartier generale viola, su quello di Barak (alle prese con una fastidiosa infezione virale) e di Sottil e Pierozzi, al pari di Jovic assenti nel test match contro i calabresi. Per l’incontro, salvo novità last minute, non è prevista alcuna copertura televisiva.