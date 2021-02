Stella Rossa-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Trasferta in Serbia per il Milan. I rossoneri, reduci dal ko contro lo Spezia in campionato, faranno visita alla Stella Rossa nella gara valevole per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League (fischio d'inizio alle 18.55 di giovedì 18 febbraio). Un match nel quale la formazione di Pioli andrà a caccia di un risultato positivo per poi giocarsi il passaggio del turno, tra sette giorni, a San Siro. Una buona prova contro gli uomini di Stankovic rappresenterebbe inoltre un buon viatico per il derby scudetto con l'Inter in campionato, in programma domenica prossima. E proprio in virtù della sfida con i nerazzurri, è probabile che il Milan attui un po' di turnover nella sfida contro la Stella Rossa, facendo riposare, tra gli altri, anche Zlatan Ibrahimovic.

Stella Rossa-Milan in tv e streaming

La partita Stella Rossa-Milan sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità di seguire la sfida su Now Tv, servizio streaming e on demand di Sky: in questo caso sarà necessario acquistare uno dei pacchetti contenenti la gara.