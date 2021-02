Stella Rossa-Milan, le probabili formazioni: chance Mandzukic, torna Rebic

Tornano gli impegni in Europa League per il Milan. I rossoneri, nella giornata di giovedì 18 febbraio (fischio d'inizio alle 18.55), faranno visita alla Stella Rossa nella gara valevole per l'andata dei sedicesimi di finale. Una sfida non semplice, nella quale la formazione di Pioli cercherà di conquistare un risultato positivo per poi giocarsi a San Siro il passaggio del turno.

Stella Rossa-Milan, le scelte dei due allenatori

Per l'impegno con la Stella Rossa probabile un po' di turnover nelle file del Milan, con il tecnico Stefano Pioli che doserà le forze in vista del derby scudetto con l'Inter in campionato, in programma domenica prossima. Nel 4-2-3-1 rossonero chance dal primo minuto in attacco per Mandzukic al posto di Ibrahimovic, con Castillejo, Calhanoglu e Rebic alle spalle del croato. In mezzo al campo possibile riposo sia per Bennacer che per Kessié, con Tonali e Meité che si candidano per una maglia da titolare. In difesa rientrerà Calabria dopo la squalifica in campionato, mentre Tomori potrebbe prendere il posto di Kjaer. Tra i pali si candida Tatarusanu.

Stesso modulo dall'altra parte per Stankovic, che punterà in attacco su Pavkov sostenuto da El Fardou, Ivanic e Gavric. A centrocampo Sanogo e Petrovic, mentre in difesa, davanti al portiere Borjan, ci saranno Gajic, Pankov, Milunovic e Rodic.

Stella Rossa-Milan, le probabili formazioni

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Petrovic, Sanogo; El Fardou, Ivanic, Gavric; Pavkov. All. Stankovic

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Meité; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic. All. Pioli