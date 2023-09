Stipendi Napoli 2023-2024, Kvaratskhelia in fondo alla classifica

Un mercato oculato atto a difendere i gioielli della rosa con una sola cessione pesante che potesse finanziare gli acquisti. Il piano del Napoli è sempre stato questo e De Laurentiis lo ha portato avanti senza uscire dai paletti di un bilancio che deve rimanere in ordine. Così ha detto addio Kim per oltre 50 milioni di euro e sono arrivati Cajuset, Natan e Lidnstrom, spese ampiamente coperte da quanto versato dal Bayern Monaco per il difensore centrale.

Nonostante i nuovi arrivi e qualche rinnovo di contratto le spese per gli stipendi del Napoli al momento sono scese di circa tre milioni di euro, da 45 a 42 rispetto allo scorso anno, un monte ingaggi che è quasi la metà di quello dell'Inter che arriva a 70 milioni, cifre che tengono conto del netto e non del lordo che per gli azzurri è di 71 milioni, contro gli oltre 120 dei nerazzurri.

Gli stipendi del Napoli 2023-2024

In cima alla classifica dei più pagati c'è Victor Osimhen con 4,5 milioni, cifra che è destinata a salire dopo l'accordo per il rinnovo che non sembra troppo lontano. Alle spalle del bomber c'è Zielinski che pur di rimanere al Napoli non solo ha rifiutato le ricche offerte arabe ma ha diminuito il suo stipendio di circa un milione di euro. Terza posizione per Lobotka a 3,5 quarta per capitan Di Lorenzo che dopo il rinnovo arriva a 3 milioni. Scendendo nella classifica troviamo Demme e Raspadori a 2,5 milioni, Lindtroma 2,3, Anguissa e Politano a 2,2. Intorno ai 2 milioni gli ingaggi di Mario Rui e Meret, sotto questo muro ci sono Rrahmani a 1,8, Simeone a 1,7 e Elmas a 1,5. I nuovi acquisti Natan e Cajuste si fermano a 1,1 e 1,2, un milione netto è lo stipendio di Kvaratskhelia, che sta trattando il rinnovo, Ostigard e Juan Jesus. In fondo alla graduatoria Gollini a 400 mila e Zanoli a 80mila.