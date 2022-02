La storia del Chievo di Gigi Delneri

Lo sanno anche i 2000: il nuovo millennio del calcio italiano è stato segnato profondamente dall'epopea del Chievo di Gigi Delneri. La seconda squadra di Verona, nata nel 1929 nell'omonimo quartiere alle porte della città e fino alla fine degli anni '90 sconosciuta ai più (prima volta in C nel 1986, in B nel '94 vincendo la C1 con Malesani in panchina), si ritrovò nella stagione 2001/2002 tra le grandi del calcio italiano, rubando la scena ai cugini dell'Hellas, ma anche alle grandi del campionato.

Il 4-4-2 del tecnico rivelazione del nostro calcio, con due esterni super offensivi, in sostanza un 4-2-4 sorprendente e arrembante, portò i veronesi alla ribalta fin dal principio: debutto vincente al Franchi contro la Fiorentina, inizio di un girone d'andata a tutto gas, che fece imporre i gialloblu alla ribalta nazionale. La squadra di Delneri arrivò a battere l'Inter a San Siro alla 15a giornata, balzando al primo posto e sfiorando il titolo di campione d'inverno. Il girone di ritorno non fu ugualmente brillante, ma i clivensi chiusero al 5° posto finale con 54 punti, sfiorando l'accesso alla Champions e prendendosi un ugualmente clamoroso e inaspettato pass per la Coppa Uefa. Raramente si era vista nella nostra serie A una neopromossa così in alto.

Che fosse una sorta di bellissima anomalia del sistema, il Chievo, lo dimostrava anche il suo portiere, Cristiano Lupatelli, scuola Roma, tra i pali con la maglia numero 10. Altra roba mai vista. Nè vent'anni fa né oggi. Con il portiere entrarono subito nell'immaginario collettivo come protagonisti assoluti del nostro calcio anche altri carneadi: i centrali Lanna e D'Angelo, i due esterni Eriberto (poi diventato Luciano, una volta sistemata la sua carta d'identità...) e Manfredini, le punte Corradi e Marazzina. Dal Chievo di Delneri mossero i primi passi nel calcio che conta anche due ragazzi chiamati Simone. Uno Perrotta, l'altro Barone: il 9 2006 li ritroveremo all'Olimpiastadion di Berlino con la maglia dell'Italia e con la Coppa del Mondo tra le braccia...

La favola di Delneri termina nell'estate del 2005, con i clivensi ormai stabilmente in serie A. La panchina viene affidata nel 2005/2006 a Bepi Pillon: il baffo trevigiano chiude al settimo posto, ma sfruttando il terremoto di Calciopoli si ritrova quarto in estate e si qualifica per i preliminari di Champions League. Eliminati subito, e poi fuori dalla Coppa Uefa, i ragazzi del Chievo cominciano male la stagione, tanto che il patron Campedelli è costretto a riportare in panchina Delneri. Non basterà ad evitare la B. Beppe Iachini riporterà i Mussi Volanti subito in A nel 2008, aprendo un ciclo di altre 11 stagioni consecutive nella massima serie. Una storia precipitata in fretta tra l'estate del 2019 e quella dell'anno appena terminato: dopo venti campionati, la società di Campedelli è stata dichiarata fallita.

E oggi la favola del Chievo, il quartiere di Verona che spaventava le grandi della serie A, appartiene solo ai libri di storia.