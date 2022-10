Sturm Graz-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ già stata identificata come gara chiave nel cammino in Europa League. Ed in effetti, in un girone equilibratissimo, la Lazio si trova nella condizione di non fallire il doppio appuntamento con gli austriaci dello Sturm Graz, attualmente sul fondo della graduatoria della Pool F per effetto della differenza reti (considerando le sei reti incassate in Olanda contro il Feyenoord e l’affermazione di misura nell’esordio in casa contro il Midtjylland). Si trovano di fronte due squadre che nei rispettivi tornei nazionali hanno un passo notevole: i biancocelesti provengono da tre vittorie consecutive con dieci reti fatte e nessuna subita, per un lusinghiero quarto posto in classifica, i padroni di casa hanno messo in cassaforte sedici punti nelle ultime sei uscite, grazie ad un 12-2 nel bilancio gol fatti-gol subiti, insidiando il primato del Salisburgo che capeggia la Bundesliga austriaca con due punti di vantaggio. Risalgono a vent’anni fa gli unici precedenti tra le due squadre: la Lazio espugnò Graz nell’andata del terzo turno di Coppa Uefa (3-1 con la doppietta di Simone Inzaghi e la rete di Chiesa) e fu piegata di misura all’Olimpico.

Sturm Graz -Lazio, le scelte di Ilzer

Il tecnico degli austriaci Ilzer dovrebbe ripartire dal consueto assetto difensivo, che contempla Siebenhandl tra i pali, schermato da una difesa a quattro formata da Gazibegovic a destra, Dante (che si alterna con l’ex Venezia e Crotone Schnegg) sul versante opposto ed al centro Affengruber e Wuthrich (meno chance per il Borkovic, schierato titolare nello 0-6 in Olanda). In avanti, con l’assenza della punta olandese di origini nigeriane Emegha (causata da un brutto infortunio alla spalla), il tandem offensivo prevederà due tra il diciannovenne danese Boving, Ajeti e Sarkaria, con l’ultimo riadattato – nasce come esterno di centrocampo – ma attualmente miglior marcatore stagionale dello Sturm con cinque reti. Le chiavi della linea mediana saranno affidate al nazionale sloveno (ex Dortmund) Stankovic, sempre titolare in stagione, supportato da un altro fedelissimo come Prass e dal capitano Hierlander con Horvat ad agire tra le linee e Ljubic da spendere a partita in corso. Tanta gioventù tra le alternative: i ventenni Lang ed il ghanese Fuseini oltre a Moritz Weis, diciotto anni la scorsa settimana e presenza fissa nelle selezioni giovanili nazionali.

Sturm Graz -Lazio, le scelte di Sarri

Previsti alcuni cambiamenti nell’undici che affronterà all’UPC Arena di Graz il terzo impegno stagionale di Europa League. Provedel resterà a protezione della porta, ma in difesa potrebbero trovare spazio Gila ed Hysaj, il primo al fianco di Romagnoli per preservare Patric in previsione della sfida contro la Fiorentina, mentre il secondo farebbe rifiatare uno tra Lazzari e Marusic. Modifiche anche a centrocampo: possibile la rinuncia a Milinkovic-Savic e Cataldi per fare spazio a Vecino e Marcos Antonio, con Basic rispolverato dal 1’ nell’ottica del turno di riposo da concedere a Luis Alberto. In avanti, Immobile con Pedro – favorito nel ballottaggio con Zaccagni – e Felipe Anderson.

Sturm Graz -Lazio, le probabili formazioni

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl, Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante, Hierlander, Stankovic, Prass, Horvat, Boving, Ajeti. All. Ilzer

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Mario Gila, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic, Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Sturm Graz -Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sturm-Graz-Lazio sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.