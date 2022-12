Super condono per salvare il calcio dai debiti: con il Decreto Aiuti imposte rateizzate senza sanzioni

Un emendamento bipartisan al Decreto Aiuti quater prevede la rateizzazione in 5 anni, senza sanzioni, delle tasse dovute dalle società sportive. La modifica firmata in Commissione Bilancio del Senato dai capigruppo di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Pd e Udc, prevede un super condono per salvare il calcio dai debiti oggi congelati.

Il Sole 24 Ore ha quantificato la somma in 800 milioni di euro di cui circa 500-600 in capo alle società di serie A che andrebbe pagata entro il 22 dicembre se i club vogliono evitare le sanzioni e gli interessi commessi. L’emendamento prevede infatti 60 rate di pari importo da versare in cinque anni senza interessi e sanzioni.

Il Sole 24 Ore ricorda che la legge già prevede la possibilità di rateizzare per tutti i contribuenti fino a 5 anni ma per farlo è prevista una sanzione del 10%. In più in caso di mancati versamento di ritenute Irpef per 150 mila euro e di mancati pagamenti Iva per 250 mila scatta la rilevanza penale nei confronti dei manager e delle società, proprio per questo l'emendamento si configurerebbe come uno scudo penale per il mondo del calcio.