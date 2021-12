Supercoppa Femminile, dal 5 all'8 gennaio le Final Four

Juventus e Milan, rispettivamente prima e seconda in classifica nell'ultimo campionato, la Roma vincitrice della Coppa Italia e il Sassuolo, che ha chiuso la scorsa edizione della serie A al terzo posto e che subentra alle rossonere in quanto, finaliste dell'ultima Coppa Italia, hanno acquisito il diritto a prendere parte alla competizione tramite il secondo posto in campionato, sono le quattro squadre che parteciperanno alla Final Four della "Supercoppa Femminile Ferrovie dello Stato".

La manifestazione

Le semifinali sono in programma mercoledì 5 gennaio allo stadio ‘Domenico Francioni’ di Latina (Roma-Milan, ore 14.30) e allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone (Juventus-Sassuolo, ore 17.30), dove sabato 8 gennaio si disputerà anche la finale. Tifosi e appassionati potranno seguire i tre match in diretta su TimVision, title sponsor della Serie A Femminile, e in chiaro su La7.

Gravina

"La Figc è molto impegnata nello sviluppo del calcio femminile - ha dichiarato il presidente federale Gabriele Gravina - negli ultimi quattro anni abbiamo investito moltissimo non solo in risorse umane e finanziarie, ma anche nelle idee e nei progetti che potessero rendere sempre più visibile questo mondo. Basti pensare al nuovo format della Supercoppa, che ha reso questa competizione ancora più avvincente. In controtendenza rispetto al calcio in generale, è un movimento in continua crescita, capace di veicolare valori in cui crediamo molto”.

L'inno

Madrina d'eccezione dell'evento sarà Alessandra Amoroso, che si esibirà in occasione della finale dell’8 gennaio cantando la sua “Tutto accade”, che diventerà l’Official Song della Divisione Calcio Femminile. Questa iniziativa rientra nella nuova partnership con Radio Italia, pronta a promuovere il movimento con spot e contenuti dedicati non solo alla Supercoppa, ma anche al campionato e alla Coppa Italia. “Siamo orgogliosi di questo nuovo accordo, che aggiunge un importante tassello alla collaborazione con la FIGC iniziata nel lontano 2005 - ha dichiarato Alessandro Volanti, direttore marketing di Radio Italia - oltre a un grandissimo supporto di comunicazione su tutti i nostri mezzi, a partire dalla Final Four di gennaio saremo presenti prima delle partite delle principali competizioni con la nostra animazione e la nostra musica. Per la finale di Frosinone abbiamo coinvolto una grande artista, che ha aderito con orgoglio ed entusiasmo, decidendo di regalare una canzone che farà da colonna sonora a questo bellissimo progetto”.