Supercoppa Europea, Real Madrid-Eintracht Francoforte: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sarà la Supercoppa Europea il primo trofeo continentale in palio della stagione 2022/2023. A contenderselo, nella serata di mercoledì 10 agosto (fischio d'inizio alle 21 allo stadio Olimpico di Helsinki, in Finlandia), saranno il Real Madrid di Carlo Ancelotti, vincitore dell'ultima edizione della Champions League, e l'Eintracht Francoforte di Glasner, vincitore dell'ultima edizione dell'Europa League. Il pronostico pende ovviamente da parte degli spagnoli, che tenteranno di iniziare al meglio la nuova stagione, durante la quale, come da tradizione, cercheranno di portarsi a casa più titoli possibili. Attenzione, però, ai tedeschi, che, malgrado il pesante 1-6 interno incassato nella prima giornata di Bundesliga, hanno dimostrato nella scorsa annata di saper stupire sovvertendo le previsioni.

Real Madrid-Eintracht Francorte, le scelte dei due allenatori

Ancelotti, per la sfida contro l'Eintracht Francoforte, si affiderà al consueto 4-3-3, con Valverde e Vinicius chiamati ad agire ai lati di Benzema nel tridente offensivo. In mezzo al campo, con Casemiro e Kroos, ci sarà l'eterno Modric, mentre la linea difensiva sarà formata da Carvajal, Militao, Alaba e Mendy. Tra i pali Courtois.

Glasner, dall'altra parte, dovrebbe invece optare per il 3-4-2-1, con Lindstrom e Gotze alle spalle dell'unica punta Borré. A centrocampo Rode e Sow con Knauff e Alidou sulle corsie esterne, mentre in difesa, a protezione del portiere Trapp, spazio per Touré, Tuta e Ndicka.

Real Madrid, Eintracht Francoforte, le probabili formazioni

Real Madrid(4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

Eintracht Francorte (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Alidou; Lindstrøm, Gotze; Borré. All. Glasner

Real Madrid-Eintracht Francoforte, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Real Madrid-Eintracht Francoforte sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video. L'app è disponibile su Smart Tv, su decoder Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) ed i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.