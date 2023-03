Supercoppa italiana: come funzionerà dal 2023/2024, le nuove regole

La Supercoppa italiana cambia pelle. E fa “copia e incolla” con la collega spagnola. Dalla prossima stagione, il trofeo si assegnerà con una Final Four e non più con una finale secca. Questione di spettacolo, sì, ma anche questione di milioni. Come sempre. Dagli 11 messi in palio in questa stagione per la vittoria del titolo, si passerà ai 23 milioni da incassare nel 2023/2024 per i quattro club coinvolti. Per la vincitrice il gruzzoletto è di 7 milioni. Si giocherà quattro volte, nei prossimi sei anni, in Arabia Saudita. Prossime due stagioni, poi uno stacco di due anni e di nuovo due edizioni in terra araba. Chi parteciperà alla Final Four di Supercoppa italiana? Le due finaliste di Coppa Italia e le prime due classificate della serie A 2022/2023. Se una delle due finaliste arriverà seconda in campionato, verrà pescata la terza classificata della serie A). Il contratto con gli sponsor arabi prevede anche la disputa di un’amichevole tra una delle due semifinaliste perdenti e un club locale. In Spagna funziona così già da quattro anni, e anche la Liga ha ceduto alle lusinghe milionarie degli sceicchi: tre delle prime quattro edizioni si sono giocate in Arabia Saudita.

L’Italia ha varato la riforma ieri con l’assemblea di Lega, ma si è tenuta in mano la carta per ricambiare tutto e tornare alla classica finale secca dalla stagione 2024/2025. Dipenderà dagli impegni dei club (e dalle pressioni che eventualmente questi faranno contro la nuova formula). Capofila dei ribelli è Aurelio De Laurentiis, in rappresentanza delle big: il possibile avvio della nuova Champions League a 36 squadre, nel 2024/2025, intaserebbe ulteriormente il calendario. E questo preoccupa i club che puntano a giocare nel salotto buono d’Europa. Della Final Four di Supercoppa si tornerà a discutere, quindi, nell’estate del 2024, dopo la prima edizione.

Dopo il successo dell’Inter a Riad nel derby contro il Milan nella 35a edizione, l’anno prossimo si sfideranno in quattro per vincere la Supercoppa italiana numero 36.