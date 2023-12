Supercoppa italiana 2024, il calendario delle partite

Cresce l'attesa per la Supercoppa italiana 2024, che segnerà il debutto della formula a quattro squadre. A prendere parte alla competizione Napoli (campione d'Italia in carica), Inter (vincitrice della Coppa Italia), Lazio (seconda nell'ultimo campionato) e Fiorentina (finalista della Coppa Italia). Ad ospitare il torneo l'Arabia Saudita, con le partite che si disputeranno tra Riad e Gedda. Nell'ultima edizione il trofeo è stato vinto dall'Inter, che, lo scorso 18 gennaio, travolse con un secco 3-0 il Milan di Stefano Pioli.

Le sfide

In queste ore è stato definito il calendario del torneo, inizialmente previsto per inizio gennaio e poi rinviato in seguito alla richiesta delle autorità saudite. Le due semifinali, originiaramente in calendario il 4 e il 5, si giocheranno giovedì 18 e venerdì 19 gennaio. La prima sfida in programma sarà Napoli-Fiorentina, a cui il giorno seguente seguirà Inter-Lazio. La finale, invece, è fissata per lunedì 22 gennaio. Tutto ciò avrà ovviamente ripercussioni sul calendario di serie A, dato che in quel fine settimana è in programma la 21esima giornata. Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina recupereranno le rispettive partite di campionato tra febbraio e marzo in base ai rispettivi sorteggi ed impegni di Champions e Conference League.

Il calendario