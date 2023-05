Prende forma la Supercoppa italiana 2024: gli incroci nelle Final Four

A partire dalla prossima stagione la Supercoppa italiana cambierà format. Nel 2024, infatti, non ci sarà più la tradizionale gara secca tra le vincitrici di serie A e Coppa Italia, ma una Final Four che vedrà ai nastri di partenza anche la seconda classificata in campionato e l'altra finalista della coppa nazionale. La competizione, che si disputerà il prossimo gennaio in Arabia Saudita, sta ormai prendendo forma, con la conquista dello scudetto da parte del Napoli prima e della Coppa Italia da parte dell'Inter poi che ha permesso di definire quelli che saranno gli incroci.

Supercoppa italiana 2024, gli incroci in semifinali

Già definita, in particolare, una delle due semifinali delle Final Four della prossima edizione della Supercoppa italiana, con il Napoli neo campione d'Italia che affronterà la Fiorentina, sconfitta dall'Inter nella finale di Coppa Italia. I nerazzurri, in qualità di vincitori della coppa nazionale, affronteranno invece la squadra che si piazzerà al secondo posto in campionato, posizione attualmente occupata dalla Lazio. Il Milan, insieme proprio all'Inter, è l'unica formazione che può raggiungere i biancocelesti in classifica, ma soltanto i rossoneri possono insidiare il posto in Supercoppa degli uomini di Sarri: Lautaro e compagni, infatti, erano già qualificati come finalisti (e adesso vincitori) della Coppa Italia ed anche nel caso in cui dovessero scavalcare la Lazio, i capitolini staccherebbero comunque il pass per la competizione come terzi classificati.

Queste, quindi, le due semifinali della Supercoppa italiana 2024: