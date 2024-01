Supercoppa Italiana 2024, quale sarà la finale secondo i bookmakers

Tutto pronto per la Supercoppa Italiana 2024, che, per la prima volta, si disputerà con la formula delle Final Four. A prendere parte alla competizione, in Arabia Saudita, saranno Napoli (campione d'Italia in carica), Inter (vincitrice della Coppa Italia), Lazio (seconda nell'ultimo campionato) e Fiorentina (finalista della Coppa Italia). Giovedì 18 gennaio si disputerà la prima semifinale tra Napoli e Fiorentina, mentre venerdì 19 sarà la volta di Inter-Lazio. La finalissima, invece, è in programma per lunedì 22. Ad aggiudicarsi il trofeo, nella passata stagione, è stata l'Inter di Simone Inzaghi, che strapazzò con un secco 3-0 il Milan di Stefano Pioli.

Il calendario

Giovedì 18 gennaio: Napoli-Fiorentina

Venerdì 19 gennaio: Inter-Lazio

Lunedì 22 gennaio: finale

Supercoppa Italiana, la finale più probabile

Secondo i bookmakers, l'Inter è la principale favorita alla vittoria finale del torneo. I nerazzurri, di conseguenza, partono nettamente avanti nel pronostico nella semifinale contro la Lazio, a cui le agenzie di scommesse non danno molte chance di staccare il pass per la finalissima. Molto più equilibrio, invece, nella sfida tra Napoli-Fiorentina: a godere di un piccolo vantaggio, tuttavia, sono gli azzurri campioni d'Italia in carica. La finale più probabile, per i bookie, è quindi Inter-Napoli, seguita da Inter-Fiorentina. Seguono poi Napoli-Lazio e, infine, Fiorentina-Lazio.