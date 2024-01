Quale squadra ha vinto più volte la Supercoppa Italiana

Questa sera alle 20 a Riad, in Arabia Saudita, parte la Supercoppa Italiana che cambia format e diventa più ricca. La competizione vedrà due semifinali: Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio, chi vince si sfiderà il 22 gennaio per alzare il trofeo, il primo stagionale del calcio italiano.

L'albo d'oro della Supercoppa Italiana

I nerazzurri vanno a caccia del tris dopo i successi degli ultimi due anni e forse sono proprio loro i veri favoriti vista la rosa a disposizione di Inzaghi e il primo posto in campionato che certifica il grande momento dei meneghini. L'Inter però non è la squadra che ha vinto più volte la Supercoppa Italia, nonostante ne conti ben 7 nel suo palmares. La Juventus è la formazione che ha alzato più volte il trofeo (9 di cui l'ultima nel 2020). Al secondo posto a quota 7 insieme all'Inter c'è il Milan il di ultimo successo è datato 2016. La Lazio proverà a portarsi a casa la Supercoppa per la sesta volta nella storia dopo aver vinta nel 1998, nel 2000, nel 2009, nel 2017 e nel 2019.

Dietro ai biancocelesti ci sono Roma e Napoli e due vittorie a testa, mentre a quota uno ci sono la Sampdoria (1991), il Parma (1999) e la Fiorentina che sogna il bis dopo quella del 1996. Ci sono poi due squadre che hanno partecipato una volta senza però vincere e si tratta di Torino e Vicenza nel 1993 e nel 1997. A proposito di partecipazione in cima alla classifica di chi più volte si è giocato il trofeo c'è la Juventus con 17 davanti a Milan con 12 e Inter con 11. Due sono invece i gocatori che l'hanno vinta più volte: Buffon, una volta con il Parma e otto con la Juve, e Dejan Stankovic, due con la Lazio e sette con l'Inter.