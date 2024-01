La triste notte araba in cui il calcio italiano ha perso tutto

Lunedì 22 gennaio 2024 resterà per sempre un giorno da dimenticare per il calcio italiano, non solo per la morte di Gigi Riva campione autentico di sport e valori, ma perché a Riad lo sport più popolare del nostro Paese si è venduto l'anima per pochi spicci. Un sistema che, secondo gli addetti ai valori, vale un paio di miliardi di euro, ha deciso di andare ad assegnare il primo trofeo della stagione, la Supercoppa, in Arabia Saudita per un totale di 30 milioni, circa sette nelle casse della Lega Calcio, e gli altri in quelle delle squadre partecipanti.

Per un tozzo di pane si è deciso di snaturare una competizione che per essere "Super" deve giocarsi tra chi nell'annata passata ha almeno vinto qualcosa, per questo si è sempre disputata in una gara secca tra Campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia. In Arabia Saudita sono volate in quattro e nemmeno quelle richieste dagli arabi che chiedevano di Juve e Milan, oltre che dell'Inter, e infatti hanno lasciato lo stadio semi vuoto per tutte e tre le gare. Un pezzo di anima se n'è volata via così con l'ennesimo schiaffo ai tifosi, quelli veri, che il lunedì sera fanno fatica ad andare allo stadio della propria città, figurati a volare fino a Riad.

C'è però di più, perché alla fine il "prendi e soldi e scappa", di Sarriana memoria, per i vertici del calcio, sempre meno interessati al popolo che sogna e spende con e per il pallone, avrebbe anche funzionato se non fosse che a inizio ripresa, nel minuto in cui doveva essere salutato per l'ultima volta Gigi Riva sono piovuti fischi sonori e sentiti benissimo anche in Italia. Ecco in quel momento il calcio italiano ha perso tutto, perché quei fischi, dovuti alla cultura locale che non dedica silenzio ai suoi morti ma li onora in altri modi, sono lo specchio del calcio italiano che paga un prezzo morale altissimo per la propria ingordigia.

Ai vertici che oggi studiano il messaggio perfetto per commemorare Rombo di Tuono bisognerebbe consigliare solo silenzio e scuse anche verso il più grande attaccante italiano di tutti, colui che i soldi li ha rifiutati per rimanere nella sua famiglia adottiva in Sardegna, colui che dopo il trionfo di Berlino nel 2006 non festeggiò con chi voleva salire sul carro dei vincitori dopo aver sputato veleno per un mese sulla Nazionale che poi sarebbe diventata campione del Mondo. Lui, Gigi Riva, la sua anima la conserva intatta, il calcio italiano no e anche se gliene fosse rimasta un pezzo se l'è già venduta perché ricordiamo che il pessimo spettacolo arabo si ripeterà, almeno, per altre tre volte con la Supercoppa del 2024, 2026 e 2027, il contratto è già stata firmato.