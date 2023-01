Supercoppa Italiana, Milan-Inter: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Si assegnerà a Riad, capitale dell'Arabia Saudita, il primo trofeo stagionale. A contenderselo, nella Supercoppa Italiana, Milan e Inter, formazioni vincitrici rispettivamente nella passata stagione di scudetto e Coppa Italia. Il match si giocherà mercoledì 18 gennaio alle 20 (ore italiane) allo stadio internazionale Re Fahd, con le due squadre che faranno di tutto per prevalere l'una sull'altra. Sia i rossoneri che i nerazzurri, rispettivamente secondi e terzi in campionato, vogliono infatti aggiungere un nuovo trofeo alla propria bacheca a scapito dei rivali.

Milan-Inter, le scelte di Pioli

Pioli, per la sfida di Supercoppa contro l'Inter, sarà privo dei lungodegenti Maignan, Florenzi, Krunic, Ballo-Touré e Ibrahimovic. Torna invece a disposizione Rebic, che partirà dalla panchina. Nel 4-2-3-1 rossonero, alle spalle dell'unica punta Giroud, ci sarà spazio per Saelemaekers (preferito a Messias), Diaz e Leao. In mezzo al campo si rivedrà Tonali al fianco di Bennacer, mentre in difesa la coppia centrale sarà formata da Kalulu e Tomori con Calabria ed Hernandez a presidiare le corsie esterne. In porta Tatarusanu.

Milan-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, è invece alle prese con i dubbi legati alle condizioni di Brozovic e Lukaku, che sperano di recuperare almeno per la panchina. Modulo di partenza sarà il consueto 3-5-2, con Dzeko e Lautaro Martinez che comporranno il tandem offensivo. A centrocampo tornerà dal primo minuto Barella: insieme a lui Mkhitaryan e Calhanoglu, che agirà in cabina di regia. A sinistra spazio per Dimarco, mentre a destra è serrato il ballottaggio tra Darmian e Dumfries, con il primo al momento leggermente favorito. In difesa Acerbi dovrebbe essere preferito a De Vrij per completare il reparto con Skriniar e Bastoni. Tra i pali Onana.

Milan-Inter, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Milan-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Inter, in programma mercoledì 18 gennaio alle 20 italiane allo stadio Re Fahd di Riyad, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset in chiaro su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity (sia dal sito che dall'app): anche in questo caso la partita sarà visibile gratuitamente e senza alcun abbonamento. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Riccardo Trevisani, commento tecnico di Massimo Paganin.