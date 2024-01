Quanto guadagna chi vince la Supercoppa Italiana

La scelta di giocare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, allargando anche il format a quattro squadre con semifinali e finali in partita secca, ha fatto storcere il naso a molti addetti ai lavori. Il tecnico della Lazio Sarri ha criticato aspramente la decisione, che non ha nulla di sportivo, ma è economicamente un grande affare per il sistema calcio italiano. Insieme ai capitolini giocheranno la competizione Napoli, Inter e Fiorentina che si porteranno a casa un premio in denaro decisamente più alto rispetto al passato.

I premi della Supercoppa Italiana

L'accordo con l'Arabia Saudita permette infatti all'edizione 2024 del torneo di essere la più ricca di sempre con montepremi salito dai 7,5 milioni dell'anno scorso ai 23 di oggi. Un bel gruzzolo che in parte, 6,8 milioni, finirà dritto nelle casse della Lega Calcio, mentre il resto se lo spartiranno i club.

Le semifinaliste perdenti, quindi le due che usciranno subito dal torneo, torneranno in Italia con 1,6 milioni di euro, la squadra che sarà sconfitta in finale avrà in dote 5 milioni di euro, chi invece alzerà nel cielo di Riad la Supercoppa Italiana oltre alla Coppa porterà nelle proprie casse un premio di 8 milioni di euro.