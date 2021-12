Supercoppa italiana verso il rinvio: l'idea di Inter e Juventus

Squadra in casa

La finale della Supercoppa italiana, attualmente in programma il 12 gennaio alle 21 allo stadio Meazza di Milano, potrebbe slittare al termine della stagione. Questa sarebbe la volontà di Inter e Juventus, le due formazioni chiamate a contendersi il trofeo in quanto detentrici rispettivamente di scudetto e Coppa Italia. Alla base di questa scelta l'attuale emergenza Covid e le conseguenti limitazioni sugli accessi negli stadi degli spettatori, con la capienza massima passata dal 75% al 50% (con disposizione a scacchiera) con l'ultimo decreto emanato dal governo. Un provvedimento che ha portato alla sospensione della vendita dei biglietti, aperta nella giornata di ieri, mercoledì 29 dicembre.

L'ultima parola, tuttavia, spetterà alla Lega Calcio, che, al momento, non sarebbe ancora stata contatatta ufficialmente dai due club. La sensazione, tuttavia, è che la richiesta verrà accolta, anche se rimarrà da trovare la finestra giusta in cui inserire la sfida all'interno di un calendario già pieno di impegni. Per Inter e Juventus la soluzione ideale sarebbe inserire il match a fine stagione, quando la situazione dei contagi potrebbe essere sensibilmente migliore rispetto a quella attuale.