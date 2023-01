Milan-Inter, il pronostico della Supercoppa italiana

Saranno Milan e Inter a contendersi il primo trofeo della stagione. Rossoneri e nerazzurri, vincitori rispettivamente, lo scorso anno, di scudetto e Coppa Italia, si affronteranno mercoledì 18 gennaio alle 20 (ore italiane) a Riyad nella Supercoppa italiana. Un match sentitissimo dalle due squadre, vogliose di prevalere l'una sull'altra per prendersi entrambe una rivincita: il Diavolo vuole vendicare l'eliminazione subita in semifinale per mano dei cugini nella scorsa edizione della Coppa Italia, mentre gli uomini di Simone Inzaghi cercano il trionfo dopo il titolo di campioni d'Italia sfuggito per soli due punti lo scorso maggio.

Milan-Inter, come arrivano alla sfida i rossoneri

Non certo un momento particolarmente felice, quello che stanno attraversando i rossoneri. Il Milan, infatti, non vince da tre partite, in cui sono arrivati i pareggi in campionati (entrambi per 2-2) contro Roma e Lecce e la sconfitta interna negli ottavi di finale di Coppa Italia con il Torino. Gare in cui la formazione di Stefano Pioli ha mostrato gravi amnesie difensive, oltre alla difficoltà di sviluppare una fase offensiva brillante con continuità. In campionato, il Diavolo, viaggia in seconda posizione con i suoi 38 punti, a -9 dal Napoli.

Milan-Inter, come arrivano alla sfida i nerazzurri

L'Inter, nell'ultima giornata di campionato, ha superato per 1-0 il Verona grazie alla rete in apertura di Lautaro Martinez. I nerazzurri, in precedenza, avevano battuto a fatica e soltanto nei tempi supplementari il Parma, formazione di serie B, negli ottavi di finale di Coppa Italia. Negli altri due impegni del 2023 era arrivata prima la prestigiosa vittoria contro il Napoli per 1-0 e poi il pareggio per 2-2 a Monza. In campionato, gli uomini di Simone Inzaghi occupano attualmente la terza posizione a fianco della Juventus con i loro 37 punti.

Milan-Inter, il pronostico

Sfida dal pronostico apertissimo, quella tra Milan e Inter. Entrambe le formazioni, infatti, dispongono di armi per poter far male agli avversari, soprattutto in fase offensiva: si pensi a Leao e Giroud da una parte e a Lautaro Martinez e Dzeko dall'altra. La sensazione, tuttavia, è che in questo momento siano i nerazzurri ad essere un po' più brillanti, con i rossoneri che, al contrario, potrebbero presentarsi all'appuntamento con qualche certezza in meno dati gli ultimi deludenti risultati. Il nostro pronostico, all'interno di una gara che si preannuncia giocata sul filo dell'equilibrio, pende quindi leggermente dalla parte di Barella e compagni.