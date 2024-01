Supercoppa, dove vedere Napoli-Fiorentina in diretta tv e streaming: le probabili formazioni

Scatta la Supercoppa Italiana a Riad, in Arabia Saudita, con la sfida di giovedì alle 20 tra Napoli e Fiorentina. E' la semifinale che si disputa in partita secca, chi vince affronterà il 22 gennaio Inter o Lazio per la finalissima che assegna il primo trofeo stagionale del calcio nazionale. Gli azzurri reduci dalla rocambolesca vittoria con la Salernitana cercano il colpo grosso per rialzare la testa in una stagione molto difficile. La Fiorentina vuole continuare a stupire, il quarto posto in campionato è solo la punta dell'iceberg di una stagione che vede i viola ancora in corsa su quattro fronti diversi.

Napoli-Fiorentina, le scelte di Mazzarri

Mazzarri conferma il 4-3-3 con alcune assenze pesanti a cui far fronte. Mancheranno Osimhen e Anguissa impegnati in Coppa d'Africa oltre agli infortunati Meret, Olivera e Natan. In porta va Gollini protetto da Rrhamani e Juan Jesus, in mediana Cajuste è completamente recuperato e potrebbe giocare dall'inizio insieme a Lobotka e Gaetano. Solito dubbio in attacco con Raspadori questa volta favorito su Simeone per la maglia da centravanti.

Napoli-Fiorentina, le scelte di Italiano

Qualche problema di formazione anche per Italiano che perde Dodò, Castrovilli e Nico Gonzalez. In attacco Beltran è in vantaggio su Nzola, alle sue spalle dovrebbe essere confermato il tridente Ikoné, Bonaventura, Brekalo. Possibile anche l'inserimento dal primo minuto del nuovo acquisto Faraoni che ha già esordito con l'Udinese fornendo una ottima prova soprattutto in fase di spinta.

Napoli-Fiorentina, probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano.

Fiorentina-Napoli in diretta tv e streaming gratis

La Supercoppa Italiana è in esclusiva sui canali Mediaset, la gara tra Napoli e Fiorentina sarà trasmessa da Canale 5 in chiaro in tv mentre per lo streaming si potrà accedere gratuitamente alla piattaforma Mediaset Play da pc, smartphone, tablet e tutti i dispositivi abilitati.