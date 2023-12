La posizione dell'Atalanta sulla Superlega

La sentenza Superlega continua a tenere banco, l'Unione Europea ha dichiarato ammissibile la competizione dando ragione agli organizzatori del torneo. Uefa, Fifa ed Eca non sembrano però molto preoccupate perché la sentenza, definita storica forse con troppa fretta, rischia seriamente di non cambiare per niente le cose. Molti club in tutta Europa si stanno schierando contro la Superlega, come avevano già fatto in passato, e questo muro potrebbe comunque far svanire il progetto.

L'Atalanta pochi minuti fa ha annunciato la sua contrarietà con una nota ufficiale: "Atalanta BC, a seguito dell’odierna sentenza della Corte di Giustizia Europea, manifesta la propria totale contrarietà a qualsiasi ipotesi di Superlega e conferma la propria linea che è da sempre quella della valorizzazione dei campionati nazionali, della meritocrazia sportiva, della salvaguardia delle passioni popolari e del rispetto delle istituzioni sportive nazionali e internazionali".

La Dea si allinea così a quasi tutte le big d'Europa, forse solo Real Madrid e Barcellona continuano a sognare la Superlega, con un "no" secco alla competizione che senza partecipanti di lusso, anche le inglesi non ci sarebbero al momento, potrebbe così non nascere mai.