Superlega, il progetto non è tramontato: più meritocrazia per far partite la competizione

Il sogno Superlega si è frantumato nel giro di quarantotto ore, o forse no. L’idea di creare un campionato europeo con i grandi club a sfidarsi partita dopo partita per attirare pubblico e sponsor, non è ancora finita nel dimenticatoio, anzi. E’ormai assodato che Juventus, Real Madrid e Barcellona non torneranno sui propri passi, vogliono la rivoluzione del calcio continentale e continueranno a pressare per averla. La UEFA ha provato a punire i tre club scissionisti, ma non ci è riuscita, almeno per il momento, e forse anche per questo si continua a parlare di Superlega.

La nuova Superlega meno elitaria: il progetto

Dalla Spagna arriva la notizia che i sostenitori della competizione starebbero studiando delle modifiche per tornare alla carica. Lo riferisce la radio iberica Cadena Ser che spiega come al centro del cambiamento ci sarebbero le squadre partecipanti. Nessun posto assicurato per i membri fondatori e apertura a tutti i club europei con acceso al torneo più libero rispetto alla prima idea in cui i club fondatori avrebbero sempre partecipato, lasciando solo cinque posti liberi ad altre società. Un modo forse per tendere una mano alle Federazioni dei singoli paesi che si erano unite fin da subito al coro dei “no” e giustamente perché i loro campionati avrebbero perso valore.

L’idea della Superlega resta ancora in piedi con più meritocrazia e un nemico giurato: la UEFA. Il documento svelato da Cadena Ser contiene anche le accuse alla Federazione europea rea di creare conflitti, di essere proco trasparente, di avere un controllo finanziario inadeguato e di non regalare tante partite di qualità. Ora si aspetta la risposta di Ceferin, il vincitore della prima battaglia che pensava di aver vinto anche la guerra, ma forse non c’è riuscito.