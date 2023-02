Promozioni e retrocessioni, ecco come sarà la nuova Superlega

Un torneo aperto con più divisioni e con promozioni e retrocessioni, per un totale di 60-80 squadre coinvolte. Questo il progetto della nuova Superlega illustrato da Bernd Reichart, amministratore delegato di A22 Sports Management, società europea per lo sviluppo commerciale dello sport, all'interno del quale verrebbe mantenuto vivo il principio meritocratico ed il valore dei tornei nazionali. Reichart, a partire dallo scorso ottobre, si è confrontato con circa 50 club europei e con gli stakeholder, la vasta maggioranza dei quali condiverebbe il pensiero che urga un radicale cambiamento per evitare il collasso del sistema. Tra i punti cardine anche l'attenzione alla salute dei giocatori, il miglioramento dell'esperienza per i tifosi e lo sviluppo del calcio femminile.

I dieci principi del nuovo progetto sulla Superlega