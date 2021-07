Svizzera-Spagna, Euro 2021: dove vedere la partita di oggi in diretta tv (Rai 1 e Sky) e streaming

Gara valevole per i quarti di finale. La vincente affronterà in semifinale una tra Belgio e Italia

Sarà Svizzera-Spagna (fischio d'inizio alle 18 di venerdì 2 luglio a San Pietroburgo) ad aprire il programma dei quarti di finale di Euro 2021. Gli elvetici arrivano alla sfida dopo aver eliminato a sorpresa ai calci di rigore i campioni del mondo in carica della Francia agli ottavi, mentre gli iberici sono reduci dalla vittoria ai tempi supplementari contro la Croazia. La vincente, in semifinale, affronterà una tra Belgio e Italia.

Svizzera-Spagna, le probabili formazioni

La Svizzera di Petkovic scenderà in campo con il 3-4-1-2, con Shaqiri chiamato ad agire alle spalle del tandem d'attacco composto da Embolo e Seferovic. In mezzo al campo Freuler e Zakaria (squalificato Xhaka) con Mbabu (favorito su Widmer) e Zuber sulle corsie esterne, in difesa, a protezione del portiere Sommer, Elvedi, Akanji e Rodriguez.

4-3-3 dall'altra parte per la Spagna di Luis Enrique, che dovrebbe confermare praticamente in toto la formazione che ha battuto la Croazia. In porta quindi Unai Simon, in difesa Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia e Jordi Alba (pronto a prendere il posto di Gayà, alle prese con un problema fisico), in mezzo al campo Koke, Busquets e Pedri, in attacco Ferran Torres, Morata e Sarabia.

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic. All. Petkovic

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia. All. Luis Enrique

Svizzera-Spagna, dove vedere la partita in diretta tv

La partita Svizzera-Spagna sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1. Il match sarà inoltre trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satelellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Svizzera-Spagna, dove vedere la partita in streaming

Il match Svizzera-Spagna sarà visibile in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, mentre gli abbonati Sky potranno seguire la sfida anche su SkyGo. In entrambi i casi la gara potrà essere seguita sia su disposisitivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app sia da pc e notebook. Esiste infine la possibilità Now Tv, la piattaforma live e on demand di Sky che offre a chi acquista il pacchetto Sport la visione di tutte le partite degli Europei 2021.