Coppa Italia 2021, il tabellone completo. Finale il 19 maggio al Meazza

Si torna in campo. Il 23 settembre, mercoledì, via alla Coppa Italia. Nella sede della Lega di Serie A si è tenuto il sorteggio del tabellone della manifestazione che vedrà impegnate non solo le compagini del massimo campionato ma anche le formazioni di serie B, Lega Pro e serie D.

Mercoledì 23 settembre il primo turno che vedrà scendere in campo le società di Lega Pro e quelle di serie D. Il sorteggio è servito anche a definire il 'ranking' che ha stabilito quali formazioni potranno disputare gli incontri in casa. Ufficializzate anche le teste di serie che sono: 1 Atalanta, 2 Juventus, 3 Inter, 4 Roma, 5 Napoli, 6 Milan, 7 Sassuolo, 8 Lazio.

Di seguito le gare del primo turno che verrà disputato in gara unica. In caso di parità al 90' spazio a tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.

Pontedera-Arezzo, la vincente sfiderà la Cremonese al secondo turno

Carrarese-Ambrosiana, la vincente sfiderà il Venezia al secondo turno

Catania-San Nicolò Notaresco, la vincente sfiderà il Pescara al secondo turno

Monopoli-Modena, la vincente sfiderà la Reggiana al secondo turno

Alessandria-Sambenedettese, la vincente sfiderà il Cosenza al secondo turno

Renate-Avellino, la vincente sfiderà l’Empoli al secondo turno

Perugia-Ascoli al secondo turno (senza vincente dal primo turno)

Trapani-Brescia al secondo turno (senza vincente dal primo turno)

Novara-Gelbison, la vincente sfiderà il Cittadella al secondo turno

Piacenza-Teramo, la vincente sfiderà la Reggina al secondo turno

Livorno-Pro Patria, la vincente sfiderà il Vicenza al secondo turno

Padova-Breno, la vincente sfiderà il Frosinone al secondo turno

Feralpisalò-Pineto, la vincente sfiderà il Lecce al secondo turno

Ternana-Albinoleffe, la vincente sfiderà la Virtus Entella al secondo turno

Juve Stabia-Tritium, la vincente sfiderà il Pisa al secondo turno

Bari-Trastevere, la vincente sfiderà la SPAL al secondo turno

Carpi-Casarano, la vincente sfiderà il Pordenone al secondo turno

Potenza-Triestina, la vincente sfiderà il Monza al secondo turno

Sudtirol-Latte Dolce, la vincente sfiderà la Salernitana al secondo turno

Catanzaro-Virtus Francavilla, la vincente sfiderà il Chievo al secondo turno

Il secondo turno verrà disputato mercoledì 30 settembre, mentre mercoledì 28 ottobre spazio al terzo turno. Il 25 novembre sarà la volta del quarto turno. Gli ottavi di finale verrano giocati con andata e ritorno in programma il 13 e 20 gennaio 2021. Il 27 gennaio sarà la volta dei quarti di finale. Le semifinali - mercoledì 3 e mercoledì 10 febbraio - vedranno tornare in scena andata e ritorno. La finale verrà disputata il 19 maggio. Per la prima dal 2008 non sarà lo stadio Olimpico il teatro della finalissima ma il Mezza. Uno spostamento legato alla partita inaugurale degli Europei.