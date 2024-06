La strana storia di Tanguy Ndombélé: da pezzo pregiato del mercato a disoccupato

Dai 62 milioni sborsati per assicurarsi il suo cartellino nell’estate del 2019, all’inserimento – malinconico – nella lista dei “disoccupati”, acquistabili a parametro. Affare ghiotto, in considerazione dei suoi 27 anni e dell’esperienza internazionale maturata, ma anche perfetto esempio di quanto il calcio, a volte, presenti scenari imprevedibili e sorprese. E sorprendente, in fondo, Tanguy Ndombélé lo è stato. Etichetta che ben si addice ad un giocatore che, cresciuto nel settore giovanile di Guincamp ed Amiens, alla sua prima stagione nei “pro” si è subito rivelato pedina imprescindibile nella squadra che lo ha promosso titolare, meritandosi l’etichetta di “Miglior giocatore della Serie B francese”, firmando con Les Licornes una meritatissima promozione in Ligue 1.

La storia calcistica di Ndombélé comincia così: con le grandi di Francia a contendersi subito quel centrocampista duttile tanto da essere schierato come schermo davanti alla difesa – garantendo anche dinamismo ed applicazione in fase di non possesso – ma anche in posizione più avanzata, agendo tra le linee. Se ne accorge l’Olympique Lione, che lo prende in prestito e gli dà fiducia (ripagata con una stagione ottima da regista nella quale sforma anche otto assist), quindi lo riscatta per una cifra bassa – appena otto milioni – spiccioli, in considerazione delle valutazioni che girano ai tempi – e lo blinda con un contratto fino al 2023. Ed anche la nazionale transalpina si accorge di lui, con l’esordio nell’amichevole contro l’Islanda a ottobre 2018 promuovendolo dopo le esperienze con la selezione Under 21.

Il momento del grande salto non tarda ad arrivare. Il Tottenham, con José Mourinho in panchina, pensa in grande e fa “all-in” su di lui, mentre il Lione si frega le mani e mette a bilancio una sontuosa plusvalenza incassando e benedicendo il suo viaggio oltremanica. Ma qualcosa comincia ad andare storto: la squadra londinese ha un andamento claudicante, i cambi di guida tecnica lo portano a finire indietro nelle gerarchie ed al biglietto di andata per la Premier fa seguito quello del ritorno in Francia a gennaio 2022, con sei mesi all’Olympique scivolati via senza squilli e lontano dagli standard di rendimento offerti solo ventiquattro mesi prima. Il resto è storia recente: finisce in prestito al Napoli, dove festeggia il tricolore senza però lasciare impronte memorabili. Perché le presenze sono tante, ben 40, ma parte dall’inizio solo 11 volte e più di venti volte vede il campo solo nella seconda metà della ripresa.

L’ultimo domicilio è la SuperLig turca. Potrebbe essere la stagione della rinascita, ma anziché rigenerarsi, Ndombélé fa piegare ulteriormente verso il basso la sua parabola discendente. Al Galatasaray mette insieme appena 661 minuti di utilizzo, festeggia un altro scudetto, ma dalle parti di Istambul la decisione di farlo tornare alla base è inevitabile. Quindi la decisione degli “Spurs”: rescissione – complice una sproporzione nel rapporto ingaggio-qualità garantia – e lista svincolati che si arricchisce di una pedina tra le più appetibili. Perché forse, nonostante un palese crollo prestazionale, uno come lui vale ancora una scommessa.