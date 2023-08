Taremi-Milan, a che condizioni può arrivare la fumata bianca

Una campagna acquisti già ricca in entrata, con il Milan che, prima della chiusura della finestra estiva, vuole piazzare un ulteriore colpo. I rossoneri, dopo gli arrivi dei vari Pulisic, Chukwueze, Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Okafor, Sportiello, Pellegrino e Romero, vogliono infatti portare alla corte di Stefano Pioli anche Mehdi Taremi, che andrebbe a contendersi con Olivier Giroud il ruolo di punta centrale. Il Diavolo, in questi giorni, ha avviato la trattativa con il Porto per aggiudicarsi le prestazioni del centravanti iraniano, con i due club ancora alla ricerca dell'accordo.

Taremi-Milan, il punto sulla trattativa

Partiamo da un presupposto: Taremi vuole il Milan. L'attaccante, reduce da una stagione in cui ha realizzato complessivamente 31 reti in 51 presenze, ha infatti già trovato l'accordo con i rossoneri sulla base di un contratto triennale da tre milioni di euro netti a stagione più bonus. Il Porto, in queste ore, sta cercando di opporre resistenza per trattenere il giocatore, ma il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, ed il conseguente rischio di perdere l'iraniano a zero, potrebbe spingere i lusitani a trovare un punto d'intesa con il Diavolo.

La richiesta iniziale dei portoghesi era di 30 milioni di euro, abbassata con il trascorrere dei giorni a 25. Cifra ritenuta ancora troppo elevata dal Milan, che, forte della volontà del giocatore, vorrebbe chiudere a 20, bonus inclusi. Un'offerta al momento rifiutata dal Porto, che, fino all'ultimo, cercherà di incassare il più possibile dalla cessione di Taremi. Ma la sensazione è che l'accordo, magari in extremis, possa essere finalmente trovato. Per la gioia di Stefano Pioli, che potrebbe così contare su un reparto offensivo finalmente completo in tutte le sue componenti.