Il tifoso bianconero si tatua Danilo: il difensore gli aveva mandato un video per la guarigione dopo le operazioni

Avrà per sempre Danilo che esulta dopo un goal tatuato su di sè. Damiano Bellino, un ragazzo di Saronno tifosissimo bianconero, ha scelto di ringraziare così il difensore della Juventus.

Il brasiliano, infatti, gli aveva mandato un video in uno dei momenti più difficili della sua vita. Damiano soffriva di un'appendicite acuta, sfociata nel giugno del 2017 in peritonite. Venne operato d'urgenza e l'intervento durò 7 ore. Fu l'inizio di un calvario, come racconta la pagina Cronache di spogliatoio e negli anni seguenti, dato che l'intestino continuava a perforarsi venne operato altre tre volte.

Nell'agosto del 2019 la Juventus acquistò Danilo, che andò subito in goal nel suo esordio in campionato, segnando contro il Napoli dopo appena 29 secondi dal suo ingresso in campo: un record.

Damiano iniziò a stravedere sempre di più per Danilo e un suo amico decise di raccontare il suo difficile percorso al difensore bianconero, che per sostenerlo registrò un video per augurargli una buona guarigione dopo le operazioni: "Ciao Damiano sono qua per mandarti un forte in bocca al lupo, un abbraccio e sai che c'è quel detto: non si molla mai, forza!"

I due iniziarono così a scambiarsi messaggi, fino a quando il tifoso decise di tatuarsi il volto del suo idolo sulla coscia. “Poco tempo fa hai scritto che nessuno arriva lontano da solo e che in realtà tutti hanno bisogno di supporto, cercando di riconoscere ogni persona che ti ha aiutato nel cammino. 3 anni fa hai impiegato 29 secondi dal tuo esordio a farmi gioire da tifoso, 9 mesi fa ti sono bastati 15 secondi di video per consacrare la splendida immagine che ho sempre avuto di te come persona. Se mai dovesse venirmi voglia di suonare la campana mi basterà guardare in basso a destra per non farlo Ti voglio bene Dani @daniluiz2", ha scritto il tifoso bianconero su Instagram per ringraziare il suo idolo, prima come uomo, poi come campione.