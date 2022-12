Mondiali 2022, chi farà la telecronaca della finale? Le due possibili coppie

Sta per giungere al termine l'edizione della Coppa del Mondo 2022. Nella giornata di domenica 18 dicembre, alle 16 italiane, si disputerà al Lusail Stadium, che può contenere fino a 80.000 persone, la finalissima. Al match prenderà parte l'Argentina, che ha superato in semifinale con un netto 3-0 la Croazia, ed una tra Francia e Marocco (gara che si disputerà mercoledì 14 alle 20 italiane). Tantissima l'attesa per vedere quale Nazionale riuscirà a conquistare il titolo al termine di un torneo emozionante, in cui non sono mancate le sorprese, alcune anche clamorose, come l'eliminazione già al primo turno della Germania o l'arrivo fino alla fase più calda del Marocco.

Finale Mondiali 2022, chi farà la telecronaca

In Italia, l'attesa c'è anche per conoscere chi, dalla postazione Rai, effettuerà la telecronaca dell'incontro. Al termine dei quarti di finale due coppie di telecronisti sono state "congedate": si tratta di quelle composte da Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni e Luca De Capitani e Sebino Nela. In ballo, quindi, rimangono i tandem Stefano Bizzotto-Daniele Adani, duo che ha commentato la semifinale Argentina-Croazia, e Alberto Rimedio-Antonio Di Gennaro, duo che commenterà invece Francia-Marocco. Le due coppie si divideranno la finale per il terzo posto, in programma sabato 17 dicembre alle 16 italiane, e la finalissima.

La Rai, al momento, non ha ancora comunicato la divisione delle ultime due partite. Curiosità, in particolare, è suscitata da Daniele Adani, autore di commenti altisonanti e ritenuti spesso sopra le righe durante le partite dell'Argentina, in particolare per sottolineare i gol e le giocate di Lionel Messi. Staremo a vedere se all'ex difensore, da molti criticato sui social, verrà affidato l'incaricato di poter commentare nuovamente le gesta della Pulce anche nell'ultimo atto del Mondiale.