Ten Hag nuovo allenatore del Manchester United, è il sesto dall’addio di Ferguson

I rumors sono diventati ufficialità. Il Manchester United ha scelto l’allenatore per l’anno prossimo e sarà Erik Ten Hag attuale mister dell’Ajax, l'annuncio è arrivato oggi. L’olandese prenderà le redini dopo la breve gestione Rangnick, che tra l’altro aveva già annunciato l’addio alla panchina per approdare dietro la scrivania dei Red Devils. Il tandem Rangnick-Ten Hag dovrà quindi provare a far tornare in alto la squadra di Manchester che da quando è orfana di Ferguson non è più riuscita a vincere il titolo in Inghilterra e ovviamente nemmeno la Champions League.

Ten Hag al Manchester United, il sesto a sedersi sul trono di Ferguson

Sir Alex ha lasciato i Red Devils nel 2013 chiudendo un’era iniziata nel 1986 e che verrà ricordata come la più vincente della storia del club con tredici Premier League, due Champions League e due titoli mondiali. La sua eredità non è stata ancora raccolta, ci hanno provato in cinque negli ultimi nove anni, ma tutti hanno fallito. Il primo è stato David Moyes, scozzese come Ferguson, ma durato solo una stagione dopo il flop del settimo posto in campionato e la non partecipazione alla Champions League, prima volta dal 1996. L’esonero porta sulla panchina dei Red Devils Van Gaal che resta in sella due anni, vince l’FA Cup, ma delude e alla fine viene cacciato.

Così la dirigenza decide di puntare su Josè Mourinho, è il 2016, alla corte dello Special One arrivano tanti campioni, compreso Pogba pagato 105 milioni, ma in bacheca entra solo una Europa League, il titolo resta invece un sogno. Poi inizia la breve e ancora una volta deludente era Solskjaer che riesce ad issarsi fino al terzo posto in campionato e alla finale di Europa League poi persa con il Villarreal. Troppo poco, ancora una volta, così dopo la breve parentesi Rangnick, con altro flop (lo United difficilmente riuscirà a chiudere nelle prime quattro in Premier), toccherà a Ten Hag. L’olandese ha fatto vedere ottime cose con l’Ajax, squadra brillante e divertente, ma ora dovrà fare il salto di qualità. Il contratto è lungo fino al 2025 con opzione fino al 2026, tempo in teoria ce ne sarebbe, nella speranza che finalmente nessuno a Manchester cerchi più un nuovo Ferguson, ma solo l’allenatore giusto per tornare a vincere.