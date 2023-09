Inter, le foto della terza maglia 2023/2024

È stata ufficialmente svelata la terza maglia dell'Inter per la stagione 2023/2024. La divisa, realizzata da Nike, si presenta per la quattordicesima volta nella storia del club di colore arancione e farà il proprio esordio in occasione della partita contro la Real Sociedad, in programma mercoledì 20 settembre e valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League.

Il comunicato

"Inter e Nike lanciano il terzo kit per la stagione 2023-24. Presentato in anteprima nella serata di lunedì nel corso di un esclusivo evento a Milano tra Inter e Nike, il kit, nel quale l'arancione è dominante, celebra l'anima più lifestyle del Club nerazzurro e la vicinanza alle community del territorio, evidenziando il carattere multiculturale e inclusivo dell'Inter, fin dalla sua fondazione.

La nuova divisa coniuga il carattere più urban con la tradizione. L'arancione torna infatti a essere protagonista sulle maglie da gioco dell'Inter, per la 14ª volta nella storia del Club. Utilizzato per la prima volta come colore della seconda divisa nel 1937/1938, l'arancione ha rappresentato a lungo l'alternativa sulle maglie da gioco nerazzurre, specialmente negli anni Cinquanta, fino alla stagione 1957/1958, usata come seconda, terza o quarta maglia. A inizio anni Duemila, per due stagioni (2000/2001 e 2001/2002) l'arancione ha colorato il terzo kit.

La nuova maglia prosegue nel percorso tracciato negli ultimi anni, che ha visto il terzo kit come uno strumento per entrare in contatto con le diverse sottoculture in modo autentico. All'evento di presentazione hanno preso parte i giocatori nerazzurri Lautaro Martinez e Marcus Thuram e le calciatrici Matilde Pavan, Flaminia Simonetti e Marta Pandini, indossando la nuova maglia.

Come per la jersey home e quella away, anche per la terza maglia Nike sfrutta l'innovazione sostenibile per ridurre gli sprechi e l'impatto, aiutando gli atleti e i tifosi a giocare al meglio. Oltre il 75% della linea è realizzato in poliestere riciclato al 100%, che riduce le emissioni di anidride carbonica fino al 30% rispetto al poliestere vergine, e contribuisce a sottrarre alle discariche e ai corsi d'acqua una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica all'anno.

Il nuovo terzo kit esordirà mercoledì 20 settembre, in occasione della prima partita di UEFA Champions League contro la Real Sociedad, e sarà disponibile sull'Online Store ufficiale store.inter.it, su nike.com, negli Inter Store Milano e Inter Store San Siro e nei negozi Nike di Milano Corso Vittorio Emanuele, Loreto e Roma Via del Corso. Dal 27 settembre il prodotto sarà acquistabile in tutti i punti vendita autorizzati".