Inter, presentata la terza maglia: le foto

Completamente gialla, con rifiniture nerazzurre sulle maniche e sul colletto e con lo sponsor DigitalBits, a rischio cancellamento nelle scorse settimane per i problemi sui pagamenti, ancora sul petto. Questa la terza maglia dell'Inter per la stagione 2022/2023, svelata ufficialmente dal club attraverso il proprio sito ufficiale. La divisa, realizzata in collaborazione con Nike, si contraddistingue per il forte legame con la città di Milano che emerge in una scritta all'interno del colletto. Il completo, inoltre, si inserisce nell'iniziativa di Move to Zero di Nike e verrà realizzata per almeno il 95% da bottiglie di plastica riciclate e materiali alternative a basse emissioni di carbonio. La nuova maglia potrebbe debuttare già in occasione di Fiorentina-Inter, in programma sabato 22 ottobre allo stadio Artemio Franchi.

Il comunicato

"Un viaggio ha sempre un punto di partenza e uno di arrivo - si legge nel comunicato ufficiale del club, ma sono le storie a definirne il percorso. Quello delle maglie dell'Inter della stagione 2022/2023 si conclude a Milano con il lancio del Third Kit. Il ritorno del giallo. Colore presente nella storia interista fin dalla fondazione con l'oro, elemento distintivo del logo disegnato nel 1908, e oggi presente anche nella nuova visual identity del Club. Proprio il nuovo giallo, colore vibrante e acceso, introdotto nel 2021, fa il suo debutto sulla divisa dell'Inter, nel segno anche di una continuità con le maglie utilizzate dalla squadra nella sua storia".

"Per l'undicesima volta nella propria storia - continua il comunicato - l'Inter vestirà una divisa di colore giallo: la prima volta nella stagione 1980-1981 e poi successivamente, tra gli anni Novanta, i primi anni Duemila, fino poi al 2015-2016. Un colore comparso anche su divise utilizzate in amichevole o in quelle del portiere. Un colore che fa parte dell'identità del Club ma che rappresenta anche un forte segnale di stile, con un legame profondissimo con Milano e con la sua community. Il DNA della città è esaltato dal Kit: all'interno del colletto è presente la scritta Milano, mentre i bordi blu e neri incorniciano il giallo della maglia".