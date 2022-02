Milan, arriva il rinnovo di Theo Hernandez: le cifre dell'accordo

È tutto fatto per il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan. Il francese, il cui attuale contratto sarebbe andato in scadenza nel 2024, ha infatti raggiunto l'accordo per prolungare il proprio matrimonio con il Diavolo fino al 2026, il limite temporale massimo concesso dal regolamento. L'ufficialità è attesa per la giornata di oggi, venerdì 11 febbraio, e permetterà ai rossoneri di allontanare le sirene di mercato sul giocatore, cercato da alcune delle maggiori big d'Europa. Hernandez percepirà un ingaggio di 4,5 milioni di euro più bonus a stagione (il triplo rispetto a quanto percepito attualmente).

L'avventura di Theo Hernandez al Milan

Arrivato a Milano nell'estate 2019 dal Real Madrid per la cifra di 20 milioni di euro, Hernandez ha fin da subito conquistato un ruolo di primo piano nello scacchiere rossonero, con Pioli che, dal suo arrivo sulla panchina del Diavolo nell'ottobre dello stesso anno al posto dell'esonerato Marco Giampaolo, non ne ha praticamente mai fatto a meno. Il francese, nel suo primo anno in Italia, ha segnato complessivamente sette reti (sei in campionato ed uno in Coppa Italia), mentre nel 2020/21 i gol sono stati otto (sette in campionato ed uno in Europa League).

In questa stagione Hernandez, che ha fin qui collezionato complessivamente ventisette presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League, è invece andato in rete per quattro volte. Una costanza di rendimento che gli hanno permesso di riconquistare anche un posto in Nazionale, con il ct dei transalpini Didier Deschamsp che, dopo il flop di Euro 2020, ha deciso di puntare con decisione su di lui.